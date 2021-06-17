Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi öyle böyle değil! Nerede Survivor Nagihan nerede bu estetikli Nagihan...
Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Survivor Nagihan Karadere yarışma sonrası bir dizi estetik operasyonlar geçirdi. Ve şimdi eski halinden eser kalmadı. Bakalım Survivor Nagihan'ı son haliyle tanıyabilecek misiniz...
NAGİHAN KARADERE
Yarışma sonrası en büyük değişimi geçirenlerden biri de hiç kuşkusuz Nagihan Karadere. Yarışmadayken aldatıldığını öğrenen Nagihan Karadere sonrasın kızının babasından boşandı. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü. Eşinden olaylı bir şekilde boşanan Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.
Dudaklarını, göğüslerini ve son olarak burnunu yaptıran Karadere değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında bulunan Karadere'nin son hali takipçilerini şaşırttı.'Survivor' yarışmasına iki kez katılan Nagihan Karadere, adada sergilediği performansın yanı sıra yarışmacılarla yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme gelmişti. İşte başta Nagihan olmak üzere ünlülerin estetikle gelen değişimleri.