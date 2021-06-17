Survivor Nagihan Karadere'nin değişimi öyle böyle değil! Nerede Survivor Nagihan nerede bu estetikli Nagihan...

Survivor isimli yarışmada ilk olarak karşımıza çıktığında şaşırtmıştı Nagihan Karadere herkesi. 35 yaşında engelli ve kısa mesafe koşucusu sert, yeri geldiğinde kavgacı aynı zamanda başarılı bir yarışmacıydı. Ece Arven adında bir kızı bulunan Nagihan Karadere, katıldığı ilk sezon sonrası o dönemki eşi Uğur Gökçe'nin aldatma skandalı ile gündeme gelmişti. Sonrasında Nagihan Karadere ikinci kez Survivor'a katıldı. Yine birincilik göremedi. Survivor Nagihan Karadere yarışma sonrası bir dizi estetik operasyonlar geçirdi. Ve şimdi eski halinden eser kalmadı. Bakalım Survivor Nagihan'ı son haliyle tanıyabilecek misiniz...

17.06.2021 15:47 - Son Güncelleme: 17.06.2021 15:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





