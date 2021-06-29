Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem Gündoğdu ve çocuklarıyla Bodrum'da! Süper baba Hakan'dan ailesine özel jet, havuzlu oda...
Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem Gündoğdu ve çocuklarıyla Bodrum'da! Süper baba Hakan ailesinin rahatını epey düşünüyor. 5 milyon euro'ya Milan'dan İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, ailesinin rahatı için özel havuzlu oda tutup VIP tatiline başladı. İşte Hakan Çalhanoğlu ve ailesinin Bodrum tatili başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...
29.06.2021 12:57
- Son Güncelleme: 29.06.2021 13:00
Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem Gündoğdu ve çocuklarıyla Bodrum'da! Süper baba Hakan ailesinin rahatı için her şeyi yapıyor.
İtalya Seri A'nın yıldızı Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz günlerde Milan'dan İnter'e yıllık 5 milyon euro garanti +1 milyon euro bonusla transfer olmuştu.
İtalya'da gündem olan Milli yıldız, önceki gün eşi Sinem Hanım ve iki çocuğuyla birlikte özel jetle Bodrum'a tatile gitti.
Bodrum Genel Havacılık Terminali'nden çıkan Çalhanoğlu, daha sonra oteline geçti. Özel havuzlu odasında oğlu Ayaz'ın biberonundaki mamasını eliyle soğutan futbolcu, kızı Liya'nın da havuza girmesi için kolluklarını şişirdi.
Çalhanoğlu'nun bu halleri "Süper baba" dedirtti.