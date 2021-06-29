Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem Gündoğdu ve çocuklarıyla Bodrum'da! Süper baba Hakan'dan ailesine özel jet, havuzlu oda...

Hakan Çalhanoğlu eşi Sinem Gündoğdu ve çocuklarıyla Bodrum'da! Süper baba Hakan ailesinin rahatını epey düşünüyor. 5 milyon euro'ya Milan'dan İnter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, ailesinin rahatı için özel havuzlu oda tutup VIP tatiline başladı. İşte Hakan Çalhanoğlu ve ailesinin Bodrum tatili başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin 2021 yaz tatilinden kareler...

29.06.2021 12:57 - Son Güncelleme: 29.06.2021 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





