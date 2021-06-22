Mine Tugay'ın jakuzi keyfi! Kızıl saçlı güzel olay oldu sosyal medya onu konuştu! 'Kaç yaşında hala bir içim su'
Mine Tugay'ın jakuzi keyfi! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken ünlüler arasında. Kızıl saçları ile dikkat çeken güzel oyuncu, jakuzi pozu ile gündeme bomba gibi düştü. Attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettiren Mine Tugay, bikinili pozlarının ardından şimdi de jakuzi içinde sevenlerinin karşısına çıktı. Mine Tugay'ı görenler, 'Kaç yaşında hala bir içim su' diyor.
22.06.2021 11:33
- Son Güncelleme: 22.06.2021 11:39
'KAÇ YAŞINDA HALA BİR İÇİM SU'
Mine Tugay'ın jakuzi keyfi! Kızıl saçlı güzel olay oldu sosyal medya onu konuştu!
Geçtiğimiz günlerde verdiği bikinili pozlarla adından söz ettiren Mine Tugay, şimdi de jakuzi pozuyla gündeme geldi.
TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİYOR
Yeni sezona hazırlanan ve ekrana iddialı bir projeyle dönmek isteyen Mine Tugay, şimdilerde teklifleri değerlendiriyor ve dizi senaryoları okuyor. Severek canlandıracağı bir rol isteyen oyuncu, seçimlerinde titiz davrandığını söylüyor.
Geçtiğimiz gün bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu, jakuzi içinde Cem Talu'nun objektifine poz verdi. Kısa sürede sosyal medya gündemine bomba gibi düşen poz sonrası Mine Tugay'ın yaşı merak konusu oldu. İşte başta Mine Tugay olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve yaşları...
Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991