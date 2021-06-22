Mine Tugay'ın jakuzi keyfi! Kızıl saçlı güzel olay oldu sosyal medya onu konuştu! 'Kaç yaşında hala bir içim su'

Mine Tugay'ın jakuzi keyfi! Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tugay, oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çeken ünlüler arasında. Kızıl saçları ile dikkat çeken güzel oyuncu, jakuzi pozu ile gündeme bomba gibi düştü. Attığı her adımla magazin gündeminde adından söz ettiren Mine Tugay, bikinili pozlarının ardından şimdi de jakuzi içinde sevenlerinin karşısına çıktı. Mine Tugay'ı görenler, 'Kaç yaşında hala bir içim su' diyor.

22.06.2021 11:33 - Son Güncelleme: 22.06.2021 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





