1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan 43 yaşındaki Demet Evgar başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara fırtına gibi döndü. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi sevilen isimlerle izleyicinin karşısına çıkan Demet Evgar, Bahar dizisinin set arkasını sosyal medya hesabından paylaştı. Brokoli ile makyaj yaptığı anları paylaşan Demet Evgar hem kendisi güldü hem seyircilerini gülümsetti. İşte Demet Evgar'ın o paylaşımı...
43 yaşındaki Demet Evgar, 'Bahar' olarak hayranlarının bir kez daha beğenisini topladı.
Demet Evgar kızı Mavi'yi dünyayı getirdikten sonra bir süre projelerden uzak duruyordu.
Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan gibi sevilen isimlerle seyirci karşısına çıkan güzel oyuncu Demet Evgar yeni rolü ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başardı.