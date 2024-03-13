Bahar’ın yıldızı Demet Evgar yüzüne brokoli ile bakın ne yaptı! Dizinin setinden paylaştı! Hem kendisi güldü hem takipçilerini gülümsetti

1 yaşına basan kızı Mavi ile anneliği tadan ve bir süre setlerden uzak kalan 43 yaşındaki Demet Evgar başrol olduğu 'Bahar' dizisiyle ekranlara fırtına gibi döndü. Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Hatice Aslan, Ecem Özkaya gibi sevilen isimlerle izleyicinin karşısına çıkan Demet Evgar, Bahar dizisinin set arkasını sosyal medya hesabından paylaştı. Brokoli ile makyaj yaptığı anları paylaşan Demet Evgar hem kendisi güldü hem seyircilerini gülümsetti. İşte Demet Evgar'ın o paylaşımı...