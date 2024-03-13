3 yıl önce evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'ndan mutlu aile pozu! 2. bebeğine hamile olan Ece Çeşmioğlu'nun karnı burnunda...

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2021 yılında dünyaevine girdi. 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşan ünlü çiftten geçen aylarda ikinci bebek müjdesi geldi. İkinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, sosyal medya hesaplarında mutlu aile pozunu yayınladı. 2. bebeğine hamile olan Çeşmioğlu'nun karnı burnunda hali dikkat çekerken çiftin kızları Zeynep ilgi odağı oldu. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun mutlu aile pozu...