Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı’na bomba gönderme! “Eniştemiz sağ olsun...” dedi uçak skandalını ti’ye aldı
Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı'na bomba gönderme! Son olarak Zalim İstanbul'da rol alan Bahar Şahin, yeni projesinin çekimleri başlamadan önce arkadaşlarıyla tatile çıktı. İşe başlamadan önce tatilini uzatmaya karar veren oyuncu, rotasını değiştirdi ve uçakta yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin özel jet bulamayınca uçağı kapatmasını ti'ye aldı. Paylaşımıyla herkesi güldüren Şahin'e "Aman Şeyma görmesin" yorumları yapıldı. İşte Bahar Şahin'in Şeyma Subaşı'nı diline doladığı o paylaşımı…
31.05.2021 20:37
- Son Güncelleme: 31.05.2021 20:37
O Hayat Benim'deki Müge karakteriyle ilk ekran deneyimini yaşayan ve Zalim İstanbul dizisiyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan Bahar Şahin, yeni projesinin çekimleri başlamadan önce arkadaşlarıyla tatile çıktı.
İşe başlamadan önce tatilini uzatmaya karar veren oyuncu, rotasını değiştirdi ve uçakta yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde Şeyma Subaşı'nın uçak skandalına gönderme yaptı. Modaya uyduğunu söyleyen oyuncu, takipçilerini kahkahaya boğdu.
Sevgilisinin özel jet bulamayınca uçağı kapatmasıyla günlerce magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı'nı ti'ye alan Şahin, sosyal medya hesabında bir video yayınladı.
"Uçak kapattırmak moda oldu, eniştemiz sağ olsun" İfadelerini kullanan Bahar Şahin'in paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.