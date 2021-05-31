Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı’na bomba gönderme! “Eniştemiz sağ olsun...” dedi uçak skandalını ti’ye aldı

Bahar Şahin'den Şeyma Subaşı'na bomba gönderme! Son olarak Zalim İstanbul'da rol alan Bahar Şahin, yeni projesinin çekimleri başlamadan önce arkadaşlarıyla tatile çıktı. İşe başlamadan önce tatilini uzatmaya karar veren oyuncu, rotasını değiştirdi ve uçakta yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü oyuncu, Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin özel jet bulamayınca uçağı kapatmasını ti'ye aldı. Paylaşımıyla herkesi güldüren Şahin'e "Aman Şeyma görmesin" yorumları yapıldı. İşte Bahar Şahin'in Şeyma Subaşı'nı diline doladığı o paylaşımı…

31.05.2021 20:37 - Son Güncelleme: 31.05.2021 20:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





