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Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez havuz başında kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir, bir yandan cesaretiyle dikkat çekti bir yandan ise düzgün fiziğiyle beğeni topladı. Özdemir'in pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Aşk yaramış", "Yandı buralar" yorumlarında bulundu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları…

31.05.2021 19:58 - Son Güncelleme: 31.05.2021 19:58
Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Dizisinin final yapmasıyla birlikte soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile güneşin ve denizin tadını doyasıya çıkarıyor. Son olarak teknede çekilen fotoğraflarıyla magazin gündemine bomba gibi düşen Özdemir, bu kez kırmızı minisiyle sosyal medyayı salladı.

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Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Demet Özdemir, 13 milyon takipçi sayısına ulaştığı Instagram sayfasında havuz başında kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Özdemir'in pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Aşk yaramış", "Yandı buralar" yorumlarında bulundu.

Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Öte yandan sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir, cesaretiyle dikkat çekti. İşte başta en doğal haliyle objektif karşısına geçen Demet Özdemir'in havuz başı pozları olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu