Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Kırmızı minisiyle gülücükler saçtı sosyal medyayı yaktı kavurdu

Demet Özdemir'in havuz başı pozları 'aşk yaradı' dedirtti! Dizisinin final yapmasının ardından sevgilisi Oğuzhan Koç ile soluğu tatilde alan Demet Özdemir, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Bikinili paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü oyuncu, bu kez havuz başında kırmızı mini elbisesiyle verdiği pozlarla adından söz ettirdi. Sıfır makyaj objektif karşısına geçen Özdemir, bir yandan cesaretiyle dikkat çekti bir yandan ise düzgün fiziğiyle beğeni topladı. Özdemir'in pozlarını gören sosyal medya kullanıcıları, "Aşk yaramış", "Yandı buralar" yorumlarında bulundu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyayı kasıp kavuran o pozları…

31.05.2021 19:58 - Son Güncelleme: 31.05.2021 19:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





