Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

İŞTE BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Bahar Candan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Candan önce, "Haberler doğru. Anoreksiya değilim. Söz konusu olamaz. Çok şişko düşünüyorum kendimi. Kusuyoruz." diyerek normal bir şey yaptığını iddia etti.