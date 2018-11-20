Bahar Candan'ın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

Katıldığı yarışma programı ile adından söz ettiren Bahar Candan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem kiloları ile dalga geçildiği için sorunlar yaşayan Bahar Candan şimdilerde tam tersi bir görüntü ile gündemde. Bahar Candan'ın anoreksiya olduğu iddia ediliyor. Peki anoreksiya nedir? İşte Bahar Candan'ın son hali...

20 Kasım 2018 Salı, 11:31:04 Güncelleme: 11:55:34
Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

KİMSE HAREKETLERİNE HALA ANLAM VEREMİYOR

Bahar Candan hayatlarımıza katıldığı yarışma programı ile girmişti. Yarışmada garip ve anlamsız tavırlarıyla adındna söz ettiren Bahar Candan şimdilerde bir sosyal medya ünlüsü. Fakat Bahar Candan'ın son dönemlerde yayınlandığı fotoğraflardaki hali korkutan cinsten.

Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

Yarışmadaki ilginç tavırları ile çoğu kez jürinin hedefi olan Candan'ın anoreksiya olduğu iddia edildi.

Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

İŞTE BAHAR CANDAN'IN SON HALİ

Bahar Candan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Candan önce, "Haberler doğru. Anoreksiya değilim. Söz konusu olamaz. Çok şişko düşünüyorum kendimi. Kusuyoruz." diyerek normal bir şey yaptığını iddia etti.

Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Kısa bir süre sonra paylaştığı videoda ise "Şaka yaptık. Anoreksiya değilim. Böyle düşünmenize ve ablamı aramanıza gerek yok" açıklamasını yaptı.

Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

BAHAR CANDAN'IN ESKİ HALİ

Bahar Candan'ın fazla kilolarıyla da daha önce gündeme gelmişti. O dönem ortaya çıkan lise fotoğrafı dillere düşmüştü. O günden bu güne Bahar Candan'ın anlamsız değişimi herkesi hayrete düşüren cinsten.

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