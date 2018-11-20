Bahar Candanın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)

Bahar Candan'ın son hali şoke etti (Anoreksiya nedir?)
Katıldığı yarışma programı ile adından söz ettiren Bahar Candan'ın son hali görenleri hayrete düşürdü. Bir dönem kiloları ile dalga geçildiği için sorunlar yaşayan Bahar Candan şimdilerde tam tersi bir görüntü ile gündemde. Bahar Candan'ın anoreksiya olduğu iddia ediliyor. Peki anoreksiya nedir? İşte Bahar Candan'ın son hali...
20 Kasım 2018 Salı, 11:31:04 Güncelleme: 11:55:34
KİMSE HAREKETLERİNE HALA ANLAM VEREMİYOR
Bahar Candan hayatlarımıza katıldığı yarışma programı ile girmişti. Yarışmada garip ve anlamsız tavırlarıyla adındna söz ettiren Bahar Candan şimdilerde bir sosyal medya ünlüsü. Fakat Bahar Candan'ın son dönemlerde yayınlandığı fotoğraflardaki hali korkutan cinsten.
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