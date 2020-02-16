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Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in hastalığını öğrenenler şoke oldu! İşte herkesten gizli o gerçek...

Aslı Enver Babil dizisi ile ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Murat Boz ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan başarılı oyuncu Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İstanbulu Gelin dizisindeki oyunculuğu ile gönülleri kazanan 35 yaşındaki Aslı Enver meğer Albert Einstein'ın hastalığına sahipmiş. İşte Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı...

16.02.2020 17:31 - Son Güncelleme: 16.02.2020 17:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





