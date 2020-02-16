Babil’in Ayşe’si Aslı Enver’in hastalığını öğrenenler şoke oldu! İşte herkesten gizli o gerçek...
Aslı Enver Babil dizisi ile ekranlara hızlı bir giriş yaptı. Murat Boz ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan başarılı oyuncu Aslı Enver'in yıllardır mücadele ettiği hastalığı öğrenenler ise çok şaşırdı. İstanbulu Gelin dizisindeki oyunculuğu ile gönülleri kazanan 35 yaşındaki Aslı Enver meğer Albert Einstein'ın hastalığına sahipmiş. İşte Aslı Enver'in herkesten gizlediği hastalığı...
Ünlü bir krem markasının reklam yüzü olan başarılı oyuncu Aslı Enver, son oynadığı reklamdan aldığı 1 milyon lira ile geçttiğimiz günlerde adından epey söz ettirmişti. Babil dizisi ile ekranlara geri dönen Aslı Enver'in herkesten sakladığı hastalığını öğrenenler şaşırdı. İşte ünlülerin hastalıkları...
SERTAB ERENER
Sanatçı 11 yaşından itibaren ülseratif kolit hastalığı ile tanışmış. Uzun süre hastalığı ile mücadele eden Erener, hastalığının mesleğinin zirvesine çıkmasına engel olmasına izin vermeyerek, yoluna devam etti. 1995 yılında kalınbağırsağı operasyon ile alındı. Erener halen sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.
DEFNE SAMYELİ
Defne Samyeli, 2000'de rahim kanserine yakalandığını öğrendi. New York'ta ameliyat geçiren Samyeli uzun bir tedavi süresinden sonra Türkiye'ye tamamen iyileşmiş olarak döndü. Şimdilerde böyle bir rahatsızlığı bulunmayan Samyeli'nin kadınlara tavsiye olarak sık sık jinekoloğa görünmeleri ve testler yaptırmaları gerektiğini söylüyor.