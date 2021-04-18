Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane yapımlardan biri... Dizinin başrolünde olan ve Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz, sergilediği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor. Bu gelişmeler üzerine Kurtlar Vadisi dizisi sevenleri Polat Alemdar ile ilgili her detayı inceleme altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...

18.04.2021 05:25 - Son Güncelleme: 18.04.2021 05:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





