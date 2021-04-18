RAMAZAN İMSAKİYE
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Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi, yayınlandığı döneme damgasını vuran efsane yapımlardan biri... Dizinin başrolünde olan ve Polat Alemdar karakterini canlandıran usta oyuncu Necati Şaşmaz, sergilediği başarılı performans ile 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmayı başardı. Necati Şaşmaz, uzun zamandır ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor. Bu gelişmeler üzerine Kurtlar Vadisi dizisi sevenleri Polat Alemdar ile ilgili her detayı inceleme altına aldı. Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...

18.04.2021 05:25 - Son Güncelleme: 18.04.2021 05:27
Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlarda herhangi bir projede yer almıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

Dizinin yakın takipçileri Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) ile ilgili her detayı mercek altına aldı.

Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz'ı gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

İşte Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz...

Babasının oğlu! İşte Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz'ın evladı...

Necati Şaşmaz - Ali Nadir Şaşmaz