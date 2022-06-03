Yeni doğum yapan Seray Sever soluğu spor salonunda aldı! Daracık taytını giyip son haliyle şoke etti! “Kim der iki çocuk annesi”
Yeni doğum yapan Seray Sever soluğu spor salonunda aldı! 2018 yılında Eray Sünbül ile dünyaevine giren Seray Sever, geçen Nisan ayında ikiz bebekleri Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Hem doğum öncesi hem sonrası sık sık paylaşımda bulunan ve özellikle karnı burnunda pozlarıyla çok konuşulan Sever, Instagram'da yayınladığı son pozla yine çok konuşuldu. Spor salonunda paylaşımda bulunan Sever, son haliyle görenleri şoke etti. Spor taytıyla kamera karşısına geçen Sever için "Kim der iki çocuk annesi" yorumu yapıldı. İşte Seray Sever'in sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile 2018 yılında dünyaevine girmişti.
Bir süredir Bodrum'da gözlerden uzak bir hayat süren Sever, "Çok emek verdik, çabaladık. Tam annemin hamile kaldığı yaşta hamile kaldım. Çok dua ettik, Allah da nasip etti. Bizimkisi planlı bir süreçti, Allah dualarımızı kabul etti. Hep ikiz bebek istiyordum. Allah gönlümüze göre verdi" ifadelerini kullanmıştı.
Seray Sever, geçen Nisan ayında ise ikiz bebekleri Alya ve Sofia'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.
Doğumdan sonra Alya'nın kuvöze alınması nedeniyle bir süre hastanede kalan Sera Sever, eve geçtikleri ilk günü şöyle anlatmıştı: "Anneler Günü'nde çıktık. Bizim her şeyimiz özel günde oluyor! Evde ilk gece iyiydi. Bebekler çok minik oldukları için evde özel bakım hemşiremiz var. Çocuklar daha güvende olsun diye yardımcı oluyorlar. Hastanede de zaten kaldığımız 20 gün boyunca çift hemşire onlarla ilgilendi. Bu düzene evde de devam etmek istedik. İyiler, çok hızlı kilo almaya başladılar. Bugün hatta banyomuzu yaptık. Gün sadece onlarla geçiyor. Emzir, altını değiştir, gazını çıkar, mamasını yedir. Bir saat geçiyor yine aynı şey. Başka bir şey yapmıyoruz yani şu an."