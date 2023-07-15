Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik'i paylaştı "Nasıl da düzgün..." Deniz Akkaya'nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...
Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve kendini yardımlara adayan Gamze Özçelik son olarak babasının paylaşımıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
15.07.2023 15:26 - Son Güncelleme: 15.07.2023 15:27
Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.