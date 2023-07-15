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Haberler Magazin Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik'i paylaştı "Nasıl da düzgün..." Deniz Akkaya'nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik'i paylaştı "Nasıl da düzgün..." Deniz Akkaya'nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

Arka Sokaklar dizisinde tanışan ve 2008 yılında hayatlarını birleştiren Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş 2011'de yollarını ayırdı. Bu evlilikten Murathan adında bir evlada sahip olan ikiliden Gamze Özçelik sosyal medya gündeminde. Gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden ve kendini yardımlara adayan Gamze Özçelik son olarak babasının paylaşımıyla gündeme geldi. İşte detaylar...

15.07.2023 15:26 - Son Güncelleme: 15.07.2023 15:27
Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik’i paylaştı Nasıl da düzgün... Deniz Akkaya’nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

Gamze Özçelik ve babası Talat Özçelik'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım.

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Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik’i paylaştı Nasıl da düzgün... Deniz Akkaya’nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

Arka Sokaklar dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik, kısa sürede dünyaevine girdi.

Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik’i paylaştı Nasıl da düzgün... Deniz Akkaya’nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

3 yıllık evliliklerini 2011 yılında sonlandıran ikili boşanmanın ardından sanat dünyasından elini eteğini çekti.

Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik’i paylaştı Nasıl da düzgün... Deniz Akkaya’nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

Deprem sonrası bölgeye giden ve depremzedelere yemek dağıtan Özçelik, sevenlerinin takdirini kazandı.

Babası Talat Özçelik Gamze Özçelik’i paylaştı Nasıl da düzgün... Deniz Akkaya’nın da yere göğe sığdıramadığı Gamze...

"İSTİKRARLI UZUN BİR YOL"

"Ümit etmekten vazgeçme" diyen Gamze Özçelik'i Deniz Akkaya paylaşmıştı.

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