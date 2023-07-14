44 yaşındaki Bengü’nün çocukluk fotoğrafını gören inanamadı! Kızı Zeynep’in tıpa tıp aynısı! “Bu kadar benzerlik olmaz...”
İş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında dünyaevine giren ünlü şarkıcı Bengü'nün bu evlilikten iki evladı oldu. Sosyal medya hesabında ailesiyle sık sık paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, bu kez bambaşka bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü şarkıcı, küçüklük fotoğrafı ile kızı Zeynep'in bir karesinin yan yana paylaştı. Anne-kızın benzerliği ağızları açık bırakırken "Bu kadar benzerlik olmaz" yorumu yapıldı. İşte o paylaşım...
14.07.2023 15:58 - Son Güncelleme: 14.07.2023 15:58
Ünlü şarkıcı Bengü, iş insanı Selim Selimoğlu ile 2018 yılında nikah masasına oturdu. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Bengü'nün bu evlilikten bir kızı bir de oğlu oldu.
Selim ve Zeynep adlarında iki evladı olan Bengü, sosyal medya hesabında ailesiyle sık sık paylaşımda bulundu.