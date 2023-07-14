8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...
Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Kayı Sabancı'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımıyla haberleri doğrulayan Sabancı, doğuma 1,5 ay kala son halini paylaştı. Sosyetik isim, karnı burnunda verdiği karnı burnunda pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Sabancı'nın son hali dikkat çekti. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...
14.07.2023 14:10 - Son Güncelleme: 14.07.2023 14:10
Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti.
Şimdilerde doğum için gün sayan Nazlı Sabancı, teknede verdiği karnı burnunda pozu sosyal medya hesabında yayınladı.