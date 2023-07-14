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Haberler Magazin 8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı ile mutlu bir evlilik sürdüren Nazlı Kayı Sabancı'nın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımıyla haberleri doğrulayan Sabancı, doğuma 1,5 ay kala son halini paylaştı. Sosyetik isim, karnı burnunda verdiği karnı burnunda pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda Sabancı'nın son hali dikkat çekti. İşte Nazlı Sabancı'nın o paylaşımı...

takvim.com.tr
14.07.2023 14:10 - Son Güncelleme: 14.07.2023 14:10
8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti.

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8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

Geçen aylarda da ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya paylaşımıyla haberleri doğrulayan Sabancı, karnı burnunda pozlarıyla sık sık adından söz ettirdi.

8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

Sosyal medyayı aktif kullanan sosyetik isim, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

Şimdilerde doğum için gün sayan Nazlı Sabancı, teknede verdiği karnı burnunda pozu sosyal medya hesabında yayınladı.

8 aylık hamile olan Nazlı Sabancı karnı burnunda paylaştı! Hacı Sabancı’nın eşinin tekne pozu olay oldu! Son haline bakın...

Sabancı'nın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken son hali sosyal medyaya damga vurdu. Sabancı için "Hamilelik yakıştı", "Eskisinden daha güzel" yorumları yapıldı.

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