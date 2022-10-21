Baba'nın Büşra'sı Özge Yağız aşka geldi öp öp öp doyamadı! Sevgilisi Gökberk Demirci'den sürpriz bir şekilde ayrılmıştı şimdi de....
Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Şimdilerde Tolga Sarıştaş ile Haluk Bilginer'in başrolünde oynadığı Baba dizisinde Büşra karakterini canlandıran Ancak Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Kendisi gibi oyuncu olan Gökberk Demirci ile evleneceği söylenen Özge Yağız geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldığını duyurmuştu. Ancak aşıklar ayrılığa daha fazla dayanamadı.
21.10.2022 10:59 - Son Güncelleme: 21.10.2022 10:59
Oyuncu çift Özge Yağız ile Gökberk Demirci'nin "Yemin" dizisi ile başlayan aşkları, yıllara dayanan ilişkiye dönmüştü. İkilinin sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı pozlar göz kamaştırırken, nazar duaları okutan cinstendi.
Son olarak, geçtiğimiz yaz tatil yerinde sevgilisine evlenme teklifi eden Demirci, "Evet" yanıtını almış, güzel oyuncu Özge Yağız ile evlilik yoluna adım atmışlardı.
AYRILDILAR!
İddiaya göre, dizi setindeki yoğunluğu hayatına taşıyan Özge Yağız, sevgilisine vakit ayıramadığı için ayrılık kararı aldı.