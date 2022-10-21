Wanda Nara'nın yeni sevgilisiyle görüntüleri sonrası Galatasaraylı Icardi bombayı patlattı! Mauro Icardi'nin yeni aşkı Kardashian
Mauro Icardi ve Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor... Galatasaraylı Mauro Icardi'ye ihanet etmişti şimdi dudak dudağa görüntüleriyle gündeme gelen Wanda Nara'nın yeni sevgilisinin L-Gante olduğu iddia edilmişti. Arjantin basınında yer alan haberlere göre de Icardi özür dilemek için Nara'nın ayağına kadar gitti ancak güvenlik engelini geçemedi. Bir yanda tüm bunlar yaşanırken flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basını Mauro Icardi'nin dünyaca ünlü milyarder güzelle flört ettiğini duyurdu. O isim Kim Kardashian'dan başkası değil.
Galatasaray, bu sezon transfer döneminde Fransa devi PSG'den golcü futbolcu Mauro Icardi'yi kadrosuna kattı. Sarı-kırmızlı ekip ile çıktığı maçlarda henüz gol ile tanışamadı. Yakın zamanda eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile ayrıldığını açıklamıştı.
Wanda Nara ile Mauro Icardi çiftinin çalkantılı ilişkisi sona erdi. Galatasaray'ın yıldızının eşi ve menajeri olan Wanda Nara ayrılık kararını duyurdu.
Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
ICARDI'YE ARJANTİN'DE BÜYÜK ŞOK! POLİS MÜDAHALE ETTİ
Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile barışmak için Arjantin'e gidişi oyuncunun istediği gibi olmadı. Oyuncunun Buenos Aires'teki Nunez'deki dairesine girmesi bile engellendi. L-Gante skandalının ortasında, arkadaşlarının aktardığına göre Icardi, ayrılmak üzere olduğu karısına gitmek için acele etti fakat güvenlik tarafından içeri alınmadı.