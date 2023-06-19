Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile! '5 çocuk yapacağım' demişti 3. bebek yolda
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan hamile! '5 çocuk yapacağım' demişti 3. bebek yolda... Arda Turan ile 2018'de nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, oğlu Asil Aslan'ın doğumunun hemen akabinde yeniden bebek sahibi olmak istediğini söylüyordu. Kalabalık aileleri sevdiğini söyleyen Turan, sağlık nedenleriyle bu özlemi için beklemek zorunda kalmıştı. Her fırsatta beş çocuk istediğini söyleyen Aslıhan Turan, hayaline yaklaşıyor...
19.06.2023 08:33 - Son Güncelleme: 19.06.2023 08:41
Arda Turan ile 2018'de nikah masasına oturan Aslıhan Doğan Turan, eşinin kendisinden daha romantik olduğunu ifade etmiş ve "Arda'yla tanışıklığımız 2005 yılına dayanıyor. 10 yıl boyunca arkadaş kaldık. İlişkimiz 2015 yılında başladı" demişti.
Hamza Arda ve Asil Aslan adında iki oğlu bulunan Turan, üçüncü kez anne olmayı istediğini de; "Kısmet olursa ikimizin de istediği bir şey… Arayı açmadan üçüncü çocuğu doğurmak isterim. İki oğlum var ve üçüncüsü kız olursa çok mutlu olurum. Kızım olursa adının Farah Aslıhan olmasını istiyorum." sözleriyle dile getirmişti.