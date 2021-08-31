Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkı gönlünü kendisinden 15 yaş küçük oyuncuya kaptırdı! İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi...
Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile ilişkisini noktalayan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, kalbini ''Demir Kadın Neslican'' filminde Neslican Tay'a hayat veren Naz Çağla Irmak'a kaptırdı. 49 yaşındaki oyuncu Sarp Levendoğlu'nun Naz Çağla Irmak ile fotoğrafı magazin gündemine bomba gibi düştü. Sarp Levendoğlu 2014-2017 yılları arasında oyuncu Birce Akalay ile evli kalmıştı... İşte yeni aşkın ilk karesi...
31.08.2021 13:57
- Son Güncelleme: 31.08.2021 14:02
Derya Şensoy ve Birce Akalay'ın eski aşkı Sarp Levendoğlu gönlünü kendisinden 15 yaş küçük oyuncuya kaptırdı!
Üç yıl evli kaldığı Birce Akalay'dan dört sene önce ayrılan ünlü oyuncu Sarp Levenoğlu, Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.
NAZ ÇAĞLA IRMAK İLE AŞK YAŞIYOR
Sarp Levendoğlu, ''Demir Kadın Neslican'' filmi için saçlarını kazıtması ile gündeme gelen Naz Çağla Irmak'la aşk yaşamaya başladı.
Söz konusu filmde Neslican Tay'a hayat veren Naz Çağla Irmak, geçtiğimiz gün Instagram hesabının hikaye bölümünden Sarp Levendoğlu ile çekildiği samimi kareyi kalp emojisi ile paylaştı.