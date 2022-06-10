'Baba' Robert De Niro Türkiye'ye geliyor! 2 günlük İstanbul ziyaretinin tarihi ortaya çıktı
'Baba' Robert De Niro Türkiye'ye geliyor! Yıldız oyuncunun 2 günlük İstanbul ziyareti kısa sürede gündem oldu. 'Baba' filmindeki efsanevi rolüyle, 1975'te ilk Oscar'ını kucaklayan Robert De Niro, kurucusu olduğu Uzakdoğu restoranı için İstanbul'a geliyor. Peki, Robert De Niro ne zaman İstanbul'da olacak? İşte detaylar...
10.06.2022 12:42 - Son Güncelleme: 10.06.2022 12:44
Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; 'Baba' filmindeki efsanevi rolüyle, 1975'te ilk Oscar'ını kucaklayan Robert De Niro, kurucusu olduğu Uzakdoğu restoranı Nobu'yu ziyaret etmek için 25 Haziran'da İstanbul'a geliyor.