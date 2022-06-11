Alişan’ın biricik eşini herkes ziyarete gitti! Buse Varol ’Hastaneye’ dedi o fotoğrafla korkuttu ’Canım Buse’m ne oldu’

Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra kötü günler geçiren ünlü türkücü Alişan ve eşi Buse Varol son dönemlerin en çok konuşulan isimleri. Selçuk Tektaş'ın eşi ile gerilim yaşayan Buse Varol'dan gelen yeni paylaşım sevenlerini korkuttu. Geçtiğimiz hafta sonu uçakta paylaşım yapan Varol şimdi de hastaneye giderken çekindiği bir fotoğrafını İnstagram'dan yayımladı. Güzel oyuncunun paylaşımına sevenlerinden yorum yağdı. 2 çocuk annesine 'Canım Buse'm ne oldu, hastanedesin merak ettik seni' şeklinde sorular soruldu. İşte detaylar...