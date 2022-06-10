Jennifer Lopez hem altını hem üstünü çıkardı o kareler olay! Ben Affleck ile evlilik arifesindeki JLo hiçbir şey giymeden...
Jennifer Lopez hem altını hem üstünü çıkardı o kareler olay! Büyük aşkı Ben Affleck ile nişanlanan JLo hiçbir şey giymeden boy gösterdi, kısa sürede katıldığı film galasına damga vurdu. Oscar ödüllü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, önceki akşam kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin New York'ta yapılan galasında boy gösterdi. Şeffaf elbise tercihi ile dikkatleri üzerine çeken JLo Instagram pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü.
Jennifer Lopez hem altını hem üstünü çıkardı o kareler olay! Ben Affleck ile evlilik arifesindeki JLo siyah elbisesinin içine hiçbir şey giymedi, o kareler kısa sürede gündem oldu.
Ünlü aktör Ben Affleck ile 17 yıllık aranın ardından tekrar aşk yaşamaya başlayan ve evlilik yolunda ilk adımı atan Jennifer Lopez, dün akşam kariyerini konu alan "Jennifer Lopez: Halftime" adlı belgeselin Tribeca Film Festivali kapsamında New York'ta yapılan galasında boy gösterdi.
Lopez, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan detaylı siyah bir gece elbisesi giymeyi tercih etti. Siyah kombinini siyah çanta ile tamamlayan Lopez'in 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğü de dikkat çeken detaylar arasındaydı. Lopez'in yaşına rağmen kusursuz fiziği ise ağızları açık bıraktı.