Jennifer Lopez hem altını hem üstünü çıkardı o kareler olay! Ben Affleck ile evlilik arifesindeki JLo hiçbir şey giymeden...

Lopez, o gece için bacaklarının iki yanı ve üst kısmının bir bölümü transparan detaylı siyah bir gece elbisesi giymeyi tercih etti. Siyah kombinini siyah çanta ile tamamlayan Lopez'in 8 buçuk karatlık elmas nişan yüzüğü de dikkat çeken detaylar arasındaydı. Lopez'in yaşına rağmen kusursuz fiziği ise ağızları açık bıraktı.





