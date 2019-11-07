Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son halini görenler tanıyamadı

Hiç kuşkusuz onlar bir dönemin en popüler çiftiydi. Aşkları Arka Sokaklar diziside başlayan ve evlilik yoluna giren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş daha sonra yollarını ayırmıştı. Ancak aşk galip geldi, ayrılık kısa sürdü ve çift yenin barıştı. Gamze Özçelik son dönemde yaptığı hayır işleri ile gündeme gelirken, Uğur Pektaş her yerden elini eteğini çekti. Yıllar Uğur Pektaş'ı değiştirdi, bambaşka birine dönüştü. Son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.