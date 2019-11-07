Arka Sokaklar'ın yıldızıydı! Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son halini görenler tanıyamadı
Bir döneme Arka Sokaklar dizisiyle damgasını vuran 36 yaşındaki Gamze Özçelik artık bambaşka biri oldu. Gamze Özçelik denince akla gelen isimlerden biri de bir dönem ayrıldığı eşi Uğur Pektaş. Aşkları Arka Sokaklar dizisinde başlayan çift bir dönem ayrılsa da, daha sonra tekrardan hayatlarını birleştirdiler. Gamze Özçelik şimdilerde sosyal medyada ne kadar aktifse, Uğur Pektaş tam tersi sessizliğini koruyor. Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
07.11.2019 14:35
- Son Güncelleme: 07.11.2019 14:49
Hiç kuşkusuz onlar bir dönemin en popüler çiftiydi. Aşkları Arka Sokaklar diziside başlayan ve evlilik yoluna giren Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş daha sonra yollarını ayırmıştı. Ancak aşk galip geldi, ayrılık kısa sürdü ve çift yenin barıştı. Gamze Özçelik son dönemde yaptığı hayır işleri ile gündeme gelirken, Uğur Pektaş her yerden elini eteğini çekti. Yıllar Uğur Pektaş'ı değiştirdi, bambaşka birine dönüştü. Son hali sizi çok şaşırtacak. İşte başta Arka Sokaklar'ın yıldızı Gamze Özçelik'in eşi olmak üzere ünlülerin eşleri.
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