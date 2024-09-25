Şarkıcı Metin Arolat'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Kafasını masaya çarpıp...

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığılmıştı. Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Arolat'ın yere yığıldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı.
Metin Arolat'ın ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.
Sahnede şarkı söylediği sırada bir anda yere yığılarak fenalaşan ve hastaneye kaldırıldığı ambulansta hayatını kaybeden Metin Arolat'ın son anları ortaya çıktı.
SAHNEDE YERE YIĞILDI
Olay, Kozyatağı'nda bulunan bir otelde gerçekleşti.