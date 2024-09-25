Şarkıcı Metin Arolat'ın ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı: Kafasını masaya çarpıp...

İstanbul Kozyatağı'nda 20 Eylül'de bir otelde sahne alan şarkıcı Metin Arolat, şarkı söylerken aniden fenalaşıp, yere yığılmıştı. Kalp masajı yapılan Arolat, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Arolat'ın yere yığıldığı o anların görüntüsü ortaya çıktı.