2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Hem kariyeri hem açıklamaları hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çiftin evliliği yalnızca 9 ay sürdü.
Boşanmaya Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilirken ikili yalnızca 20 gün ayrı kalabildi.
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, boşandıktan 20 gün sonra tekrar bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.
Ancak ikilinin evliliği yine hüsranla sonuçlandı. Akçıl ile Kıratlı, çok geçmeden evlerini ayırdıklarını açıkladı.
Ünlü şarkıcının çocuk isteğine Kıratlı'nın sıcak bakmaması nedeniyle çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi ve çiftin 15 ay süren ikinci evliliği Mayıs 2022 yılında üç dakika süren duruşma ile sona erdi.
AŞK YENİDEN!
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ yeni aşk iddiasını açıkladı.
Üstündağ, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden bir ilişkiye başladıklarını iddia etti.
Üstündağ, şu ifadeleri kullandı: "İki tarafı da çok iyi tanıyorum. Üçüncü kez evlenirler mi bilmiyorum.
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti tekrar beraberler. 2019 yılında Amsterdam'da evlenmişlerdi. 9 ay sonra boşandılar.
2021'de tekrardan yine düğün yaptılar ve ikinci kez evlendiler. Bebek beklentileri vardı o dönem. Sevgililer şu an"