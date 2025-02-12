SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Kariyeri kadar açıklamalarıyla da çok konuşulan şarkıcı Sinan Akçıl, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Sinan Akçıl ile iki kere evlenip boşandığı eski eşi Burcu kıratlı ile ilgili ortaya atılan bir iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:27 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 13:27
2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Hem kariyeri hem açıklamaları hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çiftin evliliği yalnızca 9 ay sürdü.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Boşanmaya Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilirken ikili yalnızca 20 gün ayrı kalabildi.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, boşandıktan 20 gün sonra tekrar bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Ancak ikilinin evliliği yine hüsranla sonuçlandı. Akçıl ile Kıratlı, çok geçmeden evlerini ayırdıklarını açıkladı.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Ünlü şarkıcının çocuk isteğine Kıratlı'nın sıcak bakmaması nedeniyle çiftin boşanma kararı aldığı iddia edildi ve çiftin 15 ay süren ikinci evliliği Mayıs 2022 yılında üç dakika süren duruşma ile sona erdi.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

AŞK YENİDEN!

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Gel Konuşalım programında Mehmet Üstündağ yeni aşk iddiasını açıkladı.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Üstündağ, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden bir ilişkiye başladıklarını iddia etti.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Üstündağ, şu ifadeleri kullandı: "İki tarafı da çok iyi tanıyorum. Üçüncü kez evlenirler mi bilmiyorum.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı çifti tekrar beraberler. 2019 yılında Amsterdam'da evlenmişlerdi. 9 ay sonra boşandılar.

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

2021'de tekrardan yine düğün yaptılar ve ikinci kez evlendiler. Bebek beklentileri vardı o dönem. Sevgililer şu an"

2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı