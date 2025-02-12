2 kez evlenip boşanmışlardı! Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı barıştı mı? Aşk yeniden...

Hem kariyeri hem açıklamaları hem de özel hayatıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, 1 Ocak 2019 tarihinde Amsterdam'da nikah masasına oturdu. Ancak ünlü çiftin evliliği yalnızca 9 ay sürdü.

Boşanmaya Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edilirken ikili yalnızca 20 gün ayrı kalabildi.

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, boşandıktan 20 gün sonra tekrar bir araya geldi ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturdu.

Ancak ikilinin evliliği yine hüsranla sonuçlandı. Akçıl ile Kıratlı, çok geçmeden evlerini ayırdıklarını açıkladı.