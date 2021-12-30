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Haberler Magazin Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da...

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da...

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da koronavirüse yakalandı. Söz dizisinde oynadığı Yavuz karakteriyle ün kazanan başarılı oyuncu son olarak Arıza dizisinde yer almıştı. Önümüzdeki yıl yayın hayatına başlaması düşünülen Baba dizisinde başrol oynayacak olan Sarıtaş'ın hastalandığı bilgisi alındı. Ünlü oyuncunun yer aldığı projenin çekimlerinin ertelenmesi söz konusuyken, Tolga Sarıtaş'ın son sağlık durumu da merak ediliyor.

30.12.2021 11:00 - Son Güncelleme: 30.12.2021 11:09
Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş’tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan’dan sonra o da...

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da korona oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş’tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan’dan sonra o da...

Koronavirüse yakalanan oyuncu Tolga Sarıtaş, iddiaya göre kendisini karantinaya aldı. Sarıtaş'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş’tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan’dan sonra o da...

BABA DİZİSİYLE EKRANLARDA OLACAKTI
Son olarak Arıza dizisinde başrol oynayan Sarıtaş, yeni dizisi Baba ile ekranlara dönecekti ancak koronavirüs nedeni ile projenin bir süre ertelenmesi olası bir durum olarak kulislerde dolaşıyor.

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş’tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan’dan sonra o da...

MAGAZİN DÜNYASINDAN GELEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

TOLGA SARITAŞ

Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş’tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan’dan sonra o da...

MURAT ÜNALMIŞ

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ünalmış, "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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