Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da...
Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da koronavirüse yakalandı. Söz dizisinde oynadığı Yavuz karakteriyle ün kazanan başarılı oyuncu son olarak Arıza dizisinde yer almıştı. Önümüzdeki yıl yayın hayatına başlaması düşünülen Baba dizisinde başrol oynayacak olan Sarıtaş'ın hastalandığı bilgisi alındı. Ünlü oyuncunun yer aldığı projenin çekimlerinin ertelenmesi söz konusuyken, Tolga Sarıtaş'ın son sağlık durumu da merak ediliyor.
Baba dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Tolga Sarıtaş'tan üzen haber! Murat Ünalmış ve Engin Altan Düzyatan'dan sonra o da korona oldu.
Koronavirüse yakalanan oyuncu Tolga Sarıtaş, iddiaya göre kendisini karantinaya aldı. Sarıtaş'ın sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
MURAT ÜNALMIŞ
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ünalmış, "İki yılın sonunda dün yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Grip benzeri bir durum yaşıyorum. Şu an için iyiyim. Çok hızlı yayılan bir varyant olduğu söyleniyor. Kendinize dikkat edin. Yeni yılın ilk haftasına kadar karantinada olacağım. 2022'de sağlıkla görüşmek dileğiyle. Sevgili dostlar. Sağlık durumum her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hastalığım süresince gönderdiğiniz güzel mesajlar ve desteğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.