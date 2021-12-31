Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'in annesi hayran bıraktı! Çukurova'dan ayrılacağı iddia edilen Selin Genç...
Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Selin Genç. 26 yaşındaki güzeller güzeli oyuncu dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Genç hakkında flaş bir iddia atıldı geçtiğimiz günlerde. Çukurova'dan ayrılacağı iddia edilen Selin Genç hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği şey annesi oldu. Selin Genç ve annesinin fotoğrafıını görenler 'Anasına bak kızını al', 'Benzerliğin bu kadarına pes' yorumlarında bulundu. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın güzel güzel Gülten'i Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.
31.12.2021 09:07
- Son Güncelleme: 31.12.2021 09:12
BÖYLE 'GENÇ' ANNE Mİ OLUR
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Genç'in annesini görenler şaştı kaldı. Annesiyle yanyana fotoğraf paylaşınca takipçileri hangisi anne, hangisi kız karar bile veremedi. İşte başta Selin Genç olmak üzere ünlülerin anneleri.