Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu
Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisinin setinde ortalık birbirine girdi... Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız gibi oyuncuların olduğu Baba dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak sete sarhoş geldi sonrasında da olan oldu. Hakaretlerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sonrası da skandal bir karar alındı.
09.06.2022 14:51 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:51
Baba dizisinin setinde skandal! Sete sarhoş gelen yönetmen Çağrı Bayrak, ekibe hakaretler yağdırıp olay çıkardı.
ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
BABA dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sete sarhoş geldi.