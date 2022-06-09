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Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu

Başrollerinde Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Baba dizisinin setinde ortalık birbirine girdi... Kadrosunda Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş, Özge Yağız gibi oyuncuların olduğu Baba dizisinin yönetmeni Çağrı Bayrak sete sarhoş geldi sonrasında da olan oldu. Hakaretlerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada sonrası da skandal bir karar alındı.

09.06.2022 14:51 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:51
Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu

Baba dizisinin setinde skandal! Sete sarhoş gelen yönetmen Çağrı Bayrak, ekibe hakaretler yağdırıp olay çıkardı.

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Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu

Baba dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı.

Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ
BABA dizisinin 30 Mayıs günü Beykoz'da yapılan sezon finali çekiminde ortalık karıştı! Projenin yönetmeni Çağrı Bayrak, sete sarhoş geldi.

Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu

Yönetmen, çalışan B.E.'den mekandaki sabit ekipmanlarla ilgili yer değişikliği istedi.

Baba dizisinin setinden kan çıktı yumruklar havalarda uçuştu! Sarhoş yönetmen ortalığı birbirine kattı olan ekibe oldu

B.E., "Maalesef hocam, mekan yetkilileri ekipmanların kesinlikle yer değiştirilmesine izin vermiyor" deyince öfkelenen yönetmen, önce B.E.'ye sonra tüm ekibe hakaret etmeye başladı.

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