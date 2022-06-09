Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor: "Aynı kişi mi?"
Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor.1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Necati Aslan'ı görenler, "Aynı kişi mi?" diyor...
09.06.2022 14:43 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:43
"AYNI KİŞİ Mİ?"
Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor.
Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.