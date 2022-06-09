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Haberler Magazin Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor: "Aynı kişi mi?"

Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor: "Aynı kişi mi?"

Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor.1978 yapımı Neşeli Günler filminde küçük Tuncay'a hayat veren çocuk oyuncu Necati Aslan, yıllar içindeki değişimiyle şaşkına çevirdi. Necati Aslan'ı görenler, "Aynı kişi mi?" diyor...

09.06.2022 14:43 - Son Güncelleme: 09.06.2022 14:43
Adile Naşit ile Münir Özkul’un oğlu Tuncay’a bakın! Yeşilçam’ın küçük yıldızı Necati Aslan’ın son halini görenler tanıyamıyor: Aynı kişi mi?

"AYNI KİŞİ Mİ?"

Adile Naşit ile Münir Özkul'un oğlu Tuncay'a bakın! Yeşilçam'ın küçük yıldızı Necati Aslan'ın son halini görenler tanıyamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Adile Naşit ile Münir Özkul’un oğlu Tuncay’a bakın! Yeşilçam’ın küçük yıldızı Necati Aslan’ın son halini görenler tanıyamıyor: Aynı kişi mi?

Dillere pelesenk olan repliğiyle Neşeli Günler 7'den 70'e hala herkesin severek izlediği bir Yeşilçam filmi...

Adile Naşit ile Münir Özkul’un oğlu Tuncay’a bakın! Yeşilçam’ın küçük yıldızı Necati Aslan’ın son halini görenler tanıyamıyor: Aynı kişi mi?

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Gruda gibi usta isimlerin paylaştığı Neşeli Günler filminde 'Tuncay' karakterini canlandıran Necati Aslan, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Adile Naşit ile Münir Özkul’un oğlu Tuncay’a bakın! Yeşilçam’ın küçük yıldızı Necati Aslan’ın son halini görenler tanıyamıyor: Aynı kişi mi?

Necati Aslan, yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüştü. İşte Neşeli Günler Tuncay'ının son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukluk ve şimdiki halleri...

Adile Naşit ile Münir Özkul’un oğlu Tuncay’a bakın! Yeşilçam’ın küçük yıldızı Necati Aslan’ın son halini görenler tanıyamıyor: Aynı kişi mi?

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