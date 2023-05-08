Hadise ile WhatsApp mesajları ifşalanmıştı! Günel Zeynalova kendisini Ebru Gündeş'le aldatan Reza Zarrab'a mı döndü? "Çalıkuşu'nun Feride'si..."
Hadise ile WhatsApp mesajları ifşalanmıştı! Günel Zeynalova kendisini Ebru Gündeş'le aldatan Reza Zarrab'a mı döndü? Miami tatilinde olan ve geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düşen Günel Zeynalova, Reza Zarrab ile evlilik arifesindeyken Ebru Gündeş ihanetiyle sarsılmıştı. Reza Zarrab'ın Hadise ile yasak aşk yaşadığı iddiası ortaya çıktığı sıralarda "Adalet tecelli etti" yorumu yapan Günel Zeynalova, Reza Zarrab'a döndü mü? Kafa karıştıran o paylaşımın ardından merak edilen soruya sosyal medyadan açıklama gecikmedi.
"ÇALIKUŞU'NUN FERİDE'Sİ..."
Hadise ile WhatsApp mesajları ifşalanmıştı! Günel Zeynalova kendisini Ebru Gündeş'le aldatan Reza Zarrab'a mı döndü? İşte merak edilen o açıklama...
Günel Zeynalova eski sevgilisi Reza Zarrab'ın 'Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı' haberleri ayyuka çıkınca 'adalet tecelli etti' demişti! Olay paylaşım geldi, "Geri mi döndü?" yorumları havada uçuştu.
Sosyal medya hesabından 'Bir grup tarafından taciz ve tehdit ediliyorum ben bir kadınım' diyerek upuzun bir paylaşımda bulunan Hadise Seren Serengil'i atağa geçirdi. Serengil, Gündeş'in Zarrab'a açtığı dava dilekçesinin bir kısmını okudu.
Serengil'in okuduğu dilekçenin bir kısmı şöyle: 'Davalı, taraf bakıcıya müvekkilimin de tanıdığı bir kadınla gönül ilişkisi yaşadığını itiraf etmiş. Bakıcı da bu durumu müvekkile iletmiştir. Müvekkil önceleri bu söylemlere itibar etmemiş ancak 2021 yılı şubat ayında Amerika'dan Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi tarafından aynı söylemler tekrarlanmış. Hatta bu kadının davalı tarafın yanında uzun süreli kaldığı da söylenmiştir.'