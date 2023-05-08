Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etmişti! Selen Görgüzel'den ihanet açıklaması: "Beni tanıyan herkes bilir..."
Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etmişti! Selen Görgüzel'den ihanet açıklaması geldi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Görgüzel ise biten evliliğinin ardından herkesi şaşkına çeviren itiraflarıyla gündemden düşmüyor. "Hamdi'yi düzenli olarak aldattım" dedikten sonra sektöre ilk girdiği dönemde tacize uğradığını itiraf eden Selen Görgüzel, yeni açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.
"BENİ TANIYAN HERKES BİLİR..."
Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etmişti! Selen Görgüzel'den ihanet açıklaması geldi.
Hamdi Alkan ile 2013 yılında dünyaevine giren ve geçen sene yollarını ayıran Selen Görgüzel, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla YouTube'da yayınlanan "Haber Bahane" programına konuk oldu. Her açıklaması olay olan Selen Görgüzel'den bomba itiraflar geldi. Müzik ve oyunculuk sektörüne ilk girdiği dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Görgüzel şunları söyledi:
''BABAM YAŞINDAKİ ADAMLAR...''
"Benim sektöre girdiğim dönem annemlerin boşanmasına ve babamın iflasına denk geldiği için bana çok müdahale edemediler. İlk evliliğim biraz ailemden kaçış için yapıldı. Sektöre çok küçük yaşlarda girdiğim için bana çok kirli ve savunmasız geldi. Çok yalnızdım... Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Onların teklifleri ve yaklaşımları bana kendimi çok kötü hissettiriyordu. Onlar utanmıyordu ben utanıyordum."
"Bana 'kızım bu yollardan geçmezsen asla olmaz' diyorlardı. Bir hedefin var ve hayallerin var. Yapmak istediğin iş için 'onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlar. Ama benim canım öyle bir şey yapmak istemiyor, ben öyle biri olmak istemiyorum. Ben gerçekten başararak işimi yapmak istiyorum." diyen Görgüzel bu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.