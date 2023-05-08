Hamdi Alkan'ı düzenli olarak aldattığını itiraf etmişti! Selen Görgüzel'den ihanet açıklaması: "Beni tanıyan herkes bilir..."

"Bana 'kızım bu yollardan geçmezsen asla olmaz' diyorlardı. Bir hedefin var ve hayallerin var. Yapmak istediğin iş için 'onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlar. Ama benim canım öyle bir şey yapmak istemiyor, ben öyle biri olmak istemiyorum. Ben gerçekten başararak işimi yapmak istiyorum." diyen Görgüzel bu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.