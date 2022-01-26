Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' diyor! Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' demeden geçmedi. Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı Melisa Ural... Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı güzelliğiyle hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde babası Hakan Ural'ın doğum gününde sevgilisi ile ilk karesi ortaya çıkmıştı... Ardından sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmaya devam eden Melisa, 'aşkını ilan etti' dedirtmişti. Son olarak sevimli dostu ile paylaşımda bulunan Sibel Can'ın kızını görenler annesine benzetiyor... İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Melisa Ural...
Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' diyor! Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı Melisa Ural... Son dönemde magazin gündeminden düşmüyor...
Geçen günlerde Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katılan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'aileye girdi' yorumları yapılmıştı. Kadayıfçıoğlu, son olarak ise Hakan Ural'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti.
Canlı yayında müstakbel damadı ile ilgili konuşan Hakan Ural, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" demişti.
Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ardından Sibel Can'ın kızı Melisa ile aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, sevgilisinin profilinde boy gösteriyor.