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Haberler Magazin Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' diyor! Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' diyor! Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' demeden geçmedi. Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı Melisa Ural... Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı güzelliğiyle hayran bırakıyor. Geçtiğimiz günlerde babası Hakan Ural'ın doğum gününde sevgilisi ile ilk karesi ortaya çıkmıştı... Ardından sosyal medyadan fotoğraflar paylaşmaya devam eden Melisa, 'aşkını ilan etti' dedirtmişti. Son olarak sevimli dostu ile paylaşımda bulunan Sibel Can'ın kızını görenler annesine benzetiyor... İşte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun eski sevgilisi ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Melisa Ural...

26.01.2022 17:12 - Son Güncelleme: 26.01.2022 17:24
Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızı Melisa paylaştı görenler ’aynı annesi’ diyor! Hülya Avşar’ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Hakan Ural ve Sibel Can'ın kızı Melisa paylaştı görenler 'aynı annesi' diyor! Hülya Avşar'ın eski damadını kapmıştı Melisa Ural... Son dönemde magazin gündeminden düşmüyor...

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Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızı Melisa paylaştı görenler ’aynı annesi’ diyor! Hülya Avşar’ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu'nun kızları Zehra Çilingiroğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile yollarını geçtiğimiz yıl ayırmıştı. Alaattin Kadayıfçıoğlu, geçen ağustos ayında ise Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızı Melisa paylaştı görenler ’aynı annesi’ diyor! Hülya Avşar’ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Geçen günlerde Hakan Ural'ın doğum günü kutlamasına katılan Alaattin Kadayıfçıoğlu için 'aileye girdi' yorumları yapılmıştı. Kadayıfçıoğlu, son olarak ise Hakan Ural'ın açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızı Melisa paylaştı görenler ’aynı annesi’ diyor! Hülya Avşar’ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Canlı yayında müstakbel damadı ile ilgili konuşan Hakan Ural, "Aslan gibi, ben sevdim. Çok terbiyeli, iyi kalpli ve saygılı bir çocuk. 1 sene oldu, kızımı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. Ona müteşekkirim kızımı çok mutlu ettiği için. Ailesine de saygı duyuyorum, kızıma verdikleri değer ve önemden ötürü. Çok mutluyum bir baba olarak" demişti.

Hakan Ural ve Sibel Can’ın kızı Melisa paylaştı görenler ’aynı annesi’ diyor! Hülya Avşar’ın eski damadını kapmıştı güzelliği hayran bıraktı

Hülya Avşar'ın kızı Zehra'nın ardından Sibel Can'ın kızı Melisa ile aşk yaşayan Alaattin Kadayıfçıoğlu, sevgilisinin profilinde boy gösteriyor.

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