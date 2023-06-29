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Haberler Magazin 30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

Bir ay önce Gidesim Var şarkıcını çıkaran Seçil Gür, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirmişti. Özellikle Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmeye Gür, şimdi ise takipçilerine verdiği yanıtlarla gündem oldu. En kısa ilişkisinin 30 dakika sürdüğünü dile getiren Gür'ün "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna verdiği cevap da dikkat çekti. İşte Seçil Gür'ün o açıklamaları...

takvim.com.tr
29.06.2023 11:40 - Son Güncelleme: 29.06.2023 11:40
30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

Eski sevgilisi Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı dönem sık sık magazin manşetlerinde yer alan ünlü şarkıcı Seçil Gür, bu kez takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme geldi.

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30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

Sosyal medyayı aktif kullanan Gür, önceki gün takipçilerinin sorularını yanıtladı ve "Hiç ahlaksız teklif aldın mı?" sorusuna verdiği cevap da dikkat çekti.

30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

İşte Seçil Gür'ün takipçilerine verdiği o yanıtlar...

30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

Sadece iki estetiğinin olduğunu söyleyen Gür, "Çok para kazanırsam her gün bir yerime estetik yaptırırım. Burnumu soran çok oluyor, o orijinal" dedi.

30 dakikalık aşk! Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi Seçil Gür’den bomba itiraf! Herkes onu konuştu! “İfşalamak hiç tarzım olmaz” deyip...

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