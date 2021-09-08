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Haberler Magazin Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Eski modeller Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan yıllar sonra Miss Turkey 2021'de bir araya geldi. Jüri koltuğuna oturan ünlü isimlerin birlikte verdikleri pozu ise Çağla Şıkel, Instagram hesabında paylaştı. Güzellikleriyle göz kamaştıran modellerden Çağla Şıkel'in sadece siyah deri üstü ve Arzum Onan'ın derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise tercih edilen kıyafetleri fazla iddialı bularak eleştirdi. İşte o paylaşım...

08.09.2021 22:03 - Son Güncelleme: 08.09.2021 22:06
Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Eski modeller Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan yıllar sonra yeniden buluştu. Miss Turkey'in eski birincileri olan ünlü isimler, Miss Turkey 2021'de birlikte jüri koltuğunda oturdu.

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Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Miss Turkey yarışmasıyla üne kavuşan üçlüden Çağlı Şıkel, birlikte verdikleri pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Güzellikleriyle göz kamaştıran modellerden Çağla Şıkel'in sadece siyah deri üstü ve Arzum Onan'ın derin yırtmaçlı elbisesi dikkat çekti.

Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Şıkel'in paylaşımına yoğun ilgi gösterdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise tercih edilen kıyafetleri fazla iddialı bularak eleştirdi.

Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan Miss Turkey’de buluştu! Çağla sadece göğüslerini kapattığı üstüyle Arzum yırtmacıyla dikkat çekti

İşte Azra Akın, Çağla Şıkel ve Arzum Onan'ın o pozu...

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