RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

Aziz'in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Önceki gün 43'üncü yaşını kutlayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Murat Yıldırım'ın memleketi...

15.04.2022 23:39 - Son Güncelleme: 15.04.2022 23:39
Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun olan Murat Yıldırım, 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı.

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Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

Ramo, Fırtına, Asi, Suskunlar, Aşk ve Ceza, Gecenin Kraliçesi gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, son olarak Aziz dizisi ile televizyon izleyicisiyle buluştu.

Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

Londra'da tanıştığı Faslı oyuncu İman Elbani ile 13 Kasım 2016'da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine giren ve meslektaşıyla mutlu bir evlilik sürdüren Yıldırım'ın özel hayatı da merak edildi.

Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı.

Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...

İşte başta Murat Yıldırım olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

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