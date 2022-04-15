Aziz’in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Iman Elbani’nin biricik eşi Murat Yıldırım’ın memleketi...
Aziz'in yıldızı Murat Yıldırım bakın aslen nereliymiş! Kadrosunda Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Önceki gün 43'üncü yaşını kutlayan oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu.2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Murat Yıldırım'ın memleketi...
15.04.2022 23:39 - Son Güncelleme: 15.04.2022 23:39
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden sekizinci senesinde mezun olan Murat Yıldırım, 2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisinde başrol oynayarak ün kazandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, en çok "Murat Yıldırım aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. Ünlü oyuncunun memleketini duyanlar ise şaştı kaldı.