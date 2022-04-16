Üç çocuk annesi Bergüzar Korel yine çok cesur! Halit Ergenç’in güzel eşi son haliyle ortalığı salladı! O detay heyecanlandırdı

Korel, birçok takipçisinden mesaj gelmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Bir süre önce ailesiyle Londra'ya giden ve geçen günlerde İstanbul'a dönen Korel, en doğal haliyle kamera karşısına geçerek şunları söyledi: "Bayadır story atamıyorum çünkü gün nasıl bitiyor hiç anlamıyorum. Sürekli arkadaşlarımı görmek, arkadaşlarımla birlikte olmak, toplantılar, iş görüşmeleri derken çok güzel geçti burada zaman. Tabi çok yoğundu. 'İyi misin? Nasılsın?' diye mesajlar geliyor, gayet iyiyim. Sadece yoğun geçiyor günler. Durumlar bunlar. Herkese iyi hafta sonları"