Üç çocuk annesi Bergüzar Korel yine çok cesur! Halit Ergenç’in güzel eşi son haliyle ortalığı salladı! O detay heyecanlandırdı
Binbir Gece adlı dizinin çekimleri sırasında aşk yaşamaya başlayan Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift, 2010'da da oğulları Ali'yi kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. 2020'de oğulları Han'a, geçen Kasım ayında ise kızları Leyla'ya kavuşan çift, mutlu evlilikleriyle sık sık gündem olmuştu. Ünlü çiftten Bergüzar Korel, bu kez yeni imajıyla adından söz ettirdi. Saçlarını kısacık kestirip bir süre kıvırcık olarak kullanan oyuncu, uzun bir aranın ardından düz saçlarıyla kamera karşısına geçti. Uzayan saçlarıyla dikkat çeken Korel, en doğal halini Instagram'da yayınlayarak takipçilerine "İyiyim" mesajı verdi. Öte yandan Korel'in paylaşımındaki bir detay takipçilerini heyecanlandırdı. İşte Bergüzar Korel'in beğeni toplayan o paylaşımı...
Binbir Gece dizisinde başrolü üstlenen Halit Ergenç ile Bergüzar Korel, rol gereği yaşadıkları büyük aşkı gerçek hayatlarına da taşımış ve 2009'da nikah masasına oturmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan Bergüzar Korel, özellikle ailesi ile yaptığı paylaşımlarla adından uzunca bir süredir söz ettirmişti.
Ancak Bergüzar Korel'in bir süredir sosyal medyada paylaşım yapmaması hayranlarını endişelendirmişti.
Korel, birçok takipçisinden mesaj gelmesi üzerine yeni bir paylaşımda bulundu. Bir süre önce ailesiyle Londra'ya giden ve geçen günlerde İstanbul'a dönen Korel, en doğal haliyle kamera karşısına geçerek şunları söyledi: "Bayadır story atamıyorum çünkü gün nasıl bitiyor hiç anlamıyorum. Sürekli arkadaşlarımı görmek, arkadaşlarımla birlikte olmak, toplantılar, iş görüşmeleri derken çok güzel geçti burada zaman. Tabi çok yoğundu. 'İyi misin? Nasılsın?' diye mesajlar geliyor, gayet iyiyim. Sadece yoğun geçiyor günler. Durumlar bunlar. Herkese iyi hafta sonları"