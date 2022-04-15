Yalnız Kurt’un Altay'ı Hasan Denizyaran’ın ‘Benden genç duruyor’ dediği annesine bakın! Gören ablası sandı güzelliğiyle mest etti
Yalnız Kurt'un Altay'ı Hasan Denizyaran'ın 'Benden genç duruyor' dediği annesine bakın! Üniversitede oyunculuk eğitimi alan ve kariyerine modellikle başlayan Hasan Denizyaran, 2016 yılında rol aldığı Hayat Sevince Güzel dizisi ile adını duyurdu. 4N1K, Afili Aşk, İşte Bu Benim Masalım gibi yapımlarda rol alan oyuncu, kariyerindeki asıl sıçrayışı ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt ile yaşadı. Dizide Damla Colbay ve Cihan Ünal le kamera karşısına geçen Denizyaran'ın yayınlanan yeni bölümle birlikte hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Denizyaran'ın bir paylaşımında "Benden daha genç duruyor" dediği annesini görenler ise hayran kaldı. İşte Hasan Denizyaran'ın güzeller güzeli annesi Arzu...
15.04.2022 23:11 - Son Güncelleme: 15.04.2022 23:11
Cuma akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen Yalnız Kurt, yayınlanan yeni bölümüyle büyük ilgi görürken oyuncuları merak konusu oldu. Özellikle dizide Altay Kurtoğlu'nu canlandıran Hasan Denizyaran'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başladı.
Hem oyunculuğuyla hem de karizmasıyla kendine hayran bırakan Hasan Denizyaran'ın en çok ailesi araştırıldı.