Aziz’in Peder Leo’su Hamdi Alkan’ın gözünden sakındığı kızına bakın! Ablası Zeynep Alkan’ın boyuna yetişti sosyal medyada beğeni yağdı

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşandı; 2006 yılında tekrar evlendi ve Mart 2012 yılında tekrar boşandı.