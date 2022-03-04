Kaderimin Oyunu’nun Nergis’i Iraz Akçam bakın kaç yaşındaymış! Duyan inanamadı Öykü Karayel'in kızını oynayan Iraz meğer...
Kaderimin Oyunu'nun Nergis'i Iraz Akçam bakın kaç yaşındaymış! Başrollerinde Meriç Aral, Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın yer aldığı Kaderimin Oyunu'nda rol alan Iraz Akçam'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Dizide Akın Akınözü ile Öykü Karayel'in canlandırdığı Cemal ve Asiye'nin kızları Nergis'i canlandıran Akçam'ın özellikle yaşı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Iraz Akçam kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Genç oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu. Bakın Iraz Akça kaç yaşındaymış...
04.03.2022 22:40 - Son Güncelleme: 04.03.2022 22:40
2016 yılından itibaren Karagül, Kayıt Dışı ve Kaderimin Oyunu gibi dizilerde oynayan Iraz Akçam'ın hayatı merak konusu oldu.
Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal ve Asiye'nin kızları Nergis'i canlandıran Akçam'ın özellikle yaşı merak edildi.
İnternet kullanıcıları, "Iraz Akçam kaç yaşında?" sorusunun yanıtını arattı. Genç oyuncunun yaşını duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemeyerek 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.