Survivor Berna Keklikler’in kardeşi bakın kim çıktı! Hadise gerçeği şaşırttı duyan inanmadı! Hem oyuncu hem de tescilli güzelmiş...
Survivor Berna Keklikler'in kardeşi bakın kim çıktı! 2017 yılında Survivor'a damgasını vuran isimlerden Berna Keklikler, bu yıl All Star kadrosunda yer alarak bir kez daha izleyici karşısına çıktı. Yarışmadaki performansıyla dikkat çeken Berna Keklikler'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Keklikler'in özellikle ailesi merak konusu oldu. Üç kardeş olan fenomen ismin kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Berna Keklikler'in hem tescilli güzel hem de oyuncu olan kardeşi...
04.03.2022 21:02 - Son Güncelleme: 04.03.2022 21:02
Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alan ve şu sıralar yarışmada yaşadığı süreçle gündeme sık sık gelen Berna Keklikler'in hayatı merak konusu oldu.