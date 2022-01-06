Aziz’in Payidar’ı Murat Yıldırım’ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı! Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer...

Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisinin 7. bölümünde eşi Iman Elbani Fevziye rolü ile nefes kesti. Show TV'de cuma akşamları seyirci karşısına çıkan diziye sonradan dahil olan Elbani performansıyla büyük beğeni topladı. Duru güzelliği ile dikkat çeken güzel oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı. Eşi ile Türkiye'de yaşayan Iman Elbani meğer daha önce başka ülkede yaşıyormuş. Peki Iman Elbani nereli? Gelin hep birlikte bakalım...