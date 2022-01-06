Aziz'in Payidar'ı Murat Yıldırım'ın biricik eşinin memleketi herkesi şaşırttı! Herkes başka zannediyordu Iman Elbani meğer...
Show TV'de yayınlanan Aziz dizisinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'ın eşi memleketi ile herkesi şaşırttı. Diziye sonradan Mısır Prensesi Fevziye rolü ile dahil olan Iman Elbani güzelliği kadar oyunculuğu ile de çok konuşuldu. 2016 yılında nikah masasına oturan çiftin mutlu evlilikleri son sürat devam ederken Yıldırm'ın biricik eşinin nereli olduğu merak ediliyordu. Iman Elbani'nin memleketi meğer...
06.01.2022 22:50
- Son Güncelleme: 06.01.2022 22:50
Murat Yıldırım'ın başrolde yer aldığı Aziz dizisinin 7. bölümünde eşi Iman Elbani Fevziye rolü ile nefes kesti. Show TV'de cuma akşamları seyirci karşısına çıkan diziye sonradan dahil olan Elbani performansıyla büyük beğeni topladı. Duru güzelliği ile dikkat çeken güzel oyuncunun memleketini duyan şaştı kaldı. Eşi ile Türkiye'de yaşayan Iman Elbani meğer daha önce başka ülkede yaşıyormuş. Peki Iman Elbani nereli? Gelin hep birlikte bakalım...
Çift 7 yıl önce evlendi. Mutlulukları son sürat devam eden Murat Yıldırım ve İman Elbani'den çocuk müjdesi henüz gelmedi.