İbrahim Tatlıses'in eski baldızını görenlerin ağzı açık kaldı herkes şokta! Hangisi İmparator'un eski eşi Ayşegül Yıldız ayırt etmek çok zor
İbrahim Tatlıses'in eski baldızını görenlerin ağzı açık kaldı herkes şokta! 'Hangisi İmparator'un eski eşi Ayşegül Yıldız ayırt etmek çok zor' yorumları havada uçuştu. Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı... 2011 yılında nikah masasına oturduğu ve 2 yıl sonra boşandığı Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız Instagram paylaşımları ile dikkat çekiyor. Yıldız'ın, "Benim güzeller güzeli can parçam, diğer yarım, ablam..." notuyla paylaştığı kareleri görenler şaştı kaldı. İşte Ayşegül Yıldız'ın 'genlerden gelen güzellik' dedirten ablası ve annesi...
06.01.2022 21:54
- Son Güncelleme: 06.01.2022 22:01
İbrahim Tatlıses'in eski baldızını görenlerin ağzı açık kaldı herkes şokta! Hangisi İmparator'un eski eşi Ayşegül Yıldız ayırt etmek çok zor...
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız paylaştı herkes şokta! Tatlıses'e 20 yılını veren Ayşegül Yıldız'a sosyal medyada yorum yağdı...
Ayşegül Yıldız ile İbrahim Tatlıses, takvimler 2011 yılını gösterirken evlendi. Bir kız çocukları olan çift, 2013'te boşandılar.
Elif Ada Tatlıses adında bir kız evladı olan Ayşegül Yıldız'ın ablasını görenler şaştı kaldı. İşte birbirlerine çok benzeyen abla - kardeş başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin aileleri...