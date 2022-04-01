Aziz’in Efnan’ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte İbrahim Tatlıses’in övgü yağdırdığı Simay’ın memleketi...
Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas bakın aslen nereliymiş! Başrolünü Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İbrahim Tatlıses'te 23 yaşındaki oyuncu kayıtsız kalamayıp övgü yağdırmıştı. Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Barlas'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Simay Barlas'ın memleketi...
01.04.2022 23:01 - Son Güncelleme: 01.04.2022 23:01
Başrolünü Damla Sönmez ve Murat Yıldırım ile paylaştığı Aziz dizisinde Efnan karakterini canlandıran Simay Barlas, sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
İbrahim Tatlıses'te 23 yaşındaki oyuncu kayıtsız kalamayıp övgü yağdırmıştı. Tatlıses, Barlas için şunları söylemişti: "Vay benim Aziz kardeşim, bitirdin beni be bitirdin arkadaş. Bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır, Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne nerdeyse makyaj bile yok...
Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiren Barlas'ın hayatı merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilip "Simay Barlas aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.