Gonca Vuslateri’den yatak pozu! Transparan elbisesini gören dönüp bir daha baktı! ‘İyi geceler’ paylaşımı ortalığı salladı
Gonca Vuslateri'den yatak pozu! Sosyal medyayı aktif kullanan Gonca Vuslateri, Instagram sayfasında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündem olmuştu. Ünlü oyuncu, son yayınladığı pozla yine adından söz ettirdi. Transparan elbisesiyle objektif karşısına geçen Vuslateri'nin yatakta verdiği bir pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "İyi geceler" botunu ekleyen ünlü oyuncunun hem pozu hem de kıyafeti çok konuşuldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yorum yaptığı paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Gonca Vuslateri'nin sosyal medyayı sallayan o pozu...
01.04.2022 23:58 - Son Güncelleme: 01.04.2022 23:58
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, Instagram hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.