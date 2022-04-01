Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’in gözünden sakındığı kızına bakın gören dilini ısırdı! Birebir kopyası! Meğer torunu da...
Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in gözünden sakındığı kızına bakın! Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu karakterini canlandıran Zafer Ergin'in sır gibi sakladığı kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı. Zafer Ergin'in kızı Esra güzelliğiyle dikkat çekerken ünlü oyuncunun torunuyla verdiği poz da büyük beğeni topladı. İşte Zafer Ergin'in gözünden sakındığı kızı Esra...
01.04.2022 22:36 - Son Güncelleme: 01.04.2022 22:36
Zafer Ergin, uzun yıllardır rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Soylu karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Zafer Ergin'in kızını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Baba-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.
Zafer Ergin'in kızı Esra güzelliğiyle dikkat çekerken ünlü oyuncunun torunuyla verdiği poz da büyük beğeni topladı.