Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya’yı görenler: ’Babanın boyunu geçmişsin’

Küçük Kaya paylaşımına "İyi ki doğdun babacığım, iyi ki varsın" notunu düştü. Paylaşıma hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi. Feraye Tanyolaç "İyi ki" yazarken Avşar kızı ise "Mutlu yıllaaar" yazdı.