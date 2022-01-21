Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya'yı görenler: 'Babanın boyunu geçmişsin'
Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya'yı görenler ise şaştı kaldı. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraya Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. 58 yaşına giren Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını kızı ve oğlu ile kutladı. Hüseyin Kaya babası ve ablasıyla pozunu paylaştı, Çilingiroğlu'nun gönderisine hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi. Küçük Kaya'nın son hali ise babasına benzetildi.
21.01.2022 14:23
- Son Güncelleme: 21.01.2022 14:23
'BABANIN BOYUNU GEÇMİŞSİN'
Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya'yı görenler ise yorum yağmuruna tuttu.
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...