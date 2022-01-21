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Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya'yı görenler: 'Babanın boyunu geçmişsin'

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya'yı görenler ise şaştı kaldı. 1997-2005 yılları arasında Hülya Avşar ile evli kalan ve bu evlilikten Zehra adında bir kız evlada sahip olan Kaya Çilingiroğlu, 2009 yılında Feraya Tanyolaç ile dünyaevine girdi. Kaya adında bir erkek evlada daha sahip olan Çilingiroğlu'nun bu evliliği de 2014 yılında sona erdi. 58 yaşına giren Kaya Çilingiroğlu, yeni yaşını kızı ve oğlu ile kutladı. Hüseyin Kaya babası ve ablasıyla pozunu paylaştı, Çilingiroğlu'nun gönderisine hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi. Küçük Kaya'nın son hali ise babasına benzetildi.

21.01.2022 14:23 - Son Güncelleme: 21.01.2022 14:23
Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya’yı görenler: ’Babanın boyunu geçmişsin’

'BABANIN BOYUNU GEÇMİŞSİN'

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya'yı görenler ise yorum yağmuruna tuttu.

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Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya’yı görenler: ’Babanın boyunu geçmişsin’

Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile evliliğini noktaladıktan sonra Feraye Tanyolaç ile nikah masasına oturmuş, bu evlilikten Kaya adında bir oğlu dünyaya gelmişti...

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya’yı görenler: ’Babanın boyunu geçmişsin’

Hüseyin Kaya ablası Zehra Çilingiroğlu ve babasıyla pozlarını paylaştı.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya’yı görenler: ’Babanın boyunu geçmişsin’

Küçük Kaya paylaşımına "İyi ki doğdun babacığım, iyi ki varsın" notunu düştü. Paylaşıma hem Feraye Tanyolaç hem de Hülya Avşar'dan yorum gecikmedi. Feraye Tanyolaç "İyi ki" yazarken Avşar kızı ise "Mutlu yıllaaar" yazdı.

Kaya Çilingiroğlu çocuklarıyla yeni yaşını kutladı eski eşlerden yorum gecikmedi! Küçük Kaya’yı görenler: ’Babanın boyunu geçmişsin’

Fotoğrafta Hüseyin Kaya'nın değişimi de gündem oldu. Babasının boyunu geçen ünlü ismin oğluna "Kocaman olmuşsun", "Babana benziyorsun", "Babanın boyunu geçmişsin" yorumları yapıldı.

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