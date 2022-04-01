SON DAKİKA: Selami Şahin'in oğlundan korkutan haber! Manisa'da trafik kazası geçiren Emirhan Şahin'in sağlık durumu nasıl? İşte kaza görüntüleri
Son dakika haberi Selami Şahin'in oğlundan geldi. Manisa'da trafik kazası geçiren Emirhan Şahin korkuttu. Manisa'da minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu aralarında Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Peki Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin'in sağlık durumu nasıl? İşte kaza görüntüleri...
01.04.2022 15:54 - Son Güncelleme: 01.04.2022 16:35
SELAMİ ŞAHİN'İN OĞLUNDAN KORKUTAN HABER!
Manisa'da trafik kazası geçiren Emirhan Şahin'in sağlık durumu nasıl? İşte kaza görüntüleri...
Sanatçı Selami Şahin'in oğlu Fikret Emirhan Şahin'in bulunduğu Kürşat Ö. yönetimindeki minibüs, İzmir-İstanbul Otoyolu Turgutlu geçişindeki Hamzabeyli mevkisinde önünde seyreden kamyonetle çarpıştı.