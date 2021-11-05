Vav TV İzle
Haberler Magazin Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi oyuncuların yer aldığı Aziz dizisinde "Aziz Payidar" karakterini canlandırmaya hazırlanan Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak konusu oldu. Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yıldırım'ın memleketini duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Murat Yıldırım nereliymiş...

05.11.2021 20:53 - Son Güncelleme: 05.11.2021 20:53
Aziz’in Aziz Payidar’ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

"Aziz Payidar" karakterini canlandırdığı Aziz dizisiyle gündeme gelen Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Murat Yıldırım kimdir?" sorusunun yanıtını arattı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aziz’in Aziz Payidar’ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

İman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Yıldırım'ın aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Aziz’in Aziz Payidar’ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

İşte Murat Yıldırım başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...

Aziz’in Aziz Payidar’ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Aziz’in Aziz Payidar’ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...

BURAK ÖZÇİVİT

İstanbul doğumlu olan Burak Özçivit aslen Gazianteplidir.

SON DAKİKA