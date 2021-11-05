Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Memleketini duyan inanamadı Damla Sönmez’in partneri meğer...
Aziz'in Aziz Payidar'ı Murat Yıldırım bakın aslen nereli çıktı! Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi oyuncuların yer aldığı Aziz dizisinde "Aziz Payidar" karakterini canlandırmaya hazırlanan Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak konusu oldu. Iman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edildi. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Yıldırım'ın memleketini duyunca ise şaşkınlığını gizleyemedi. Bakın Murat Yıldırım nereliymiş...
05.11.2021 20:53
- Son Güncelleme: 05.11.2021 20:53
"Aziz Payidar" karakterini canlandırdığı Aziz dizisiyle gündeme gelen Murat Yıldırım'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Murat Yıldırım kimdir?" sorusunun yanıtını arattı...
İman Elbani ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak konusu oldu. Yıldırım'ın aslen nereli olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi.