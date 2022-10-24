O Kız Kadir’i Erkan Petekkaya’nın sır gibi sakladığı oğluna bakın! Koca delikanlı oldu! “Hık demiş babasının burnundan düşmüş...”
O Kız dizisinde canlandırdığı Kadir karakteriyle izleyici ile buluşan Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile nikah masasına oturdu. Bu evlilikten bir evladı olan Petekkaya'nın oğlu Cem Cano son haliyle ağızları açık bıraktı. Babasının boyuna yetişen Cem Cano için "Çok yakışıklı bir delikanlı olmuş", "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" gibi yorumlar yapıldı. İşte Erkan Petekkaya'nın sır gibi sakladığı oğlu...
24.10.2022 18:21 - Son Güncelleme: 24.10.2022 18:21
Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren ve şimdilerde O Kız dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, 2003 yılında Didem Petekkaya ile nikah masasına oturdu.
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Cem Cano için "Çok yakışıklı bir delikanlı olmuş", "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" gibi yorumlar yapıldı.