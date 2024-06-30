Azeri kızı Günel'i gören küçük dilini yuttu! 'İmparator bile tanıyamaz!' İbrahim Tatlıses'in favori ismiydi...

1990'lı yıllarda İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve "Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale geldi. 13 yaşında Tatlıses'in programına katılarak şöhrete kavuşan Zeynalova, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. İşte Günel'in son hali...