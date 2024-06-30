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Azeri kızı Günel'i gören küçük dilini yuttu! 'İmparator bile tanıyamaz!' İbrahim Tatlıses'in favori ismiydi...

1990'lı yıllarda İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen ve "Oy Didem" şarkısıyla hafızalara kazınan Azeri kızı Günel Zeynalova, geçirdiği estetik operasyonlar sonrası tanınmaz hale geldi. 13 yaşında Tatlıses'in programına katılarak şöhrete kavuşan Zeynalova, yıllar içinde büyük bir dönüşüm geçirdi. İşte Günel'in son hali...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 23:00 Güncelleme 30 Haziran 2024, 23:00
Azeri kızı Günel’i gören küçük dilini yuttu! ’İmparator bile tanıyamaz!’ İbrahim Tatlıses’in favori ismiydi... 1

İbrahim Tatlıses'in programına katıldıktan sonra ünlenen Azeri kızı Günel'in son halinden eser yok.

Azeri kızı Günel’i gören küçük dilini yuttu! ’İmparator bile tanıyamaz!’ İbrahim Tatlıses’in favori ismiydi... 2

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, ünlü şarkıcıyı tanımakta zorlandı.

Azeri kızı Günel’i gören küçük dilini yuttu! ’İmparator bile tanıyamaz!’ İbrahim Tatlıses’in favori ismiydi... 3

Şimdilerde sosyal medya hesabından paylaştığı karelerine beğeni ve yorum yağan Günel Zeynalova estetik sonrası haliyle dudak uçuklattı.

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