GaleriMagazin

Azeri Kızı Günel 'Didem' şarkısıyla ünlü olmuştu! İbrahim Tatlıses'in elinden tuttuğu Günel bambaşka biri

Hayatlarımıza İbrahim Tatlıses sayesinde girdi Azeri kızı Günel... Henüz 13 yaşındaydı, İbrahim Tatlıses'in 'Oy Didem' klibiyle akıllara kazındı. Yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı. Bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. Günel şimdi 33 yaşında ve gördüğünüzde tanıyamayacağınız halde. Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve estetik yaptıran diğer ünlü isimler…

26.11.2019 09:40 - Son Güncelleme: 26.11.2019 09:49
Azeri Kızı Günel 'Didem' şarkısıyla ünlü olmuştu! İbrahim Tatlıses'in elinden tuttuğu Günel bambaşka biri

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı.

Azeri Kızı Günel 'Didem' şarkısıyla ünlü olmuştu! İbrahim Tatlıses'in elinden tuttuğu Günel bambaşka biri

Estetikle çok farklı birine dönüşen Azeri kızı Günel bu haliyle herkesi şoke etti.

Azeri Kızı Günel 'Didem' şarkısıyla ünlü olmuştu! İbrahim Tatlıses'in elinden tuttuğu Günel bambaşka biri

İşte Azeri kızı Günel ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Azeri Kızı Günel 'Didem' şarkısıyla ünlü olmuştu! İbrahim Tatlıses'in elinden tuttuğu Günel bambaşka biri

EMİNA SANDAL

Azeri Kızı Günel 'Didem' şarkısıyla ünlü olmuştu! İbrahim Tatlıses'in elinden tuttuğu Günel bambaşka biri

EMİNA SANDAL

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!
Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad'ın son halini görenler gözlerine inanamadı!